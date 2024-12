Roemeense presidentsverkiezingen moeten volledig over

Na de eerste ronde op 24 november kwamen berichten naar buiten over Russische inmenging en daarom is die uitslag nu op de valreep door de opperrechters ongeldig verklaard. De tweede ronde stond voor zondag gepland.

De Roemeense rechts-radicale en pro-Russische kandidaat Calin Georgescu kreeg op 24 november onverwachts de meeste stemmen tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in het land. Dat leidde tot diverse klachten en een hertelling in opdracht van het hooggerechtshof. Aanvankelijk bekrachtigden de opperrechters de uitslag omdat er geen grote onregelmatigheden waren gevonden. Vrijdag is de uitslag van de eerste ronde alsnog ongeldig verklaard „om de wettigheid van het verkiezingsproces te verzekeren”, aldus een verklaring van het hof.

Woensdag maakte de hoogste Roemeense veiligheidsraad bekend dat het land tijdens de verkiezingscampagne doelwit is geweest van „Russische hybride aanvallen”. Georgescu zou hebben geprofiteerd van een gecoördineerde campagne op TikTok, terwijl hij zelf beweerde geen geld te hebben uitgegeven.

De Europese Commissie (EC) had het toezicht op TikTok dan ook aangescherpt in aanloop naar de tweede verkiezingsronde. Het platform moet alle gegevens opslaan en bewaren die met de Roemeense verkiezingen te maken hebben. Als er een nader onderzoek komt, moeten de gegevens kunnen dienen als bewijsmateriaal.

„Dit bevel volgt op informatie die we onlangs hebben ontvangen, waaronder geheime informatie die wijst op buitenlandse inmenging vanuit Rusland”, verduidelijkte een woordvoerder van de EC.