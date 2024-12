Roemenië handhaaft uitslag 1e ronde presidentsverkiezing

Vorige week won de nationalistische en pro-Russische onafhankelijke kandidaat Calin Georgescu, die in de meeste peilingen niet eens in de top vijf verscheen. Hij gaat naar de tweede beslissende ronde samen met de centrumrechtse politica Elena Lasconi die in de eerste ronde ruim 19 procent van de uitgebrachte stemmen kreeg. De winnaar, Georgescu kreeg bijna 23 procent. Een van de twee wordt de opvolger van de conservatieve christendemocratische president Klaus Werner Iohannis. Hij werd in 2014 gekozen tot staatshoofd en in 2019 herkozen. Hij mocht van de grondwet niet voor een derde keer meedoen aan presidentsverkiezingen

Te midden van de presidentsverkiezingen vonden in Roemenië zondag ook de parlementsverkiezingen plaats. Die werden gewonnen door de sociaaldemocraten. De pro-Europese partijen hebben een meerderheid in het parlement behaald, maar rechts-radicale en nationalistische partijen hebben wel terrein gewonnen. De rechts-radicale AUR werd de tweede partij van het land. De nieuwe president benoemt een premier.