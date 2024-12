Ondernemersorganisaties blij met handelsakkoord Mercosur

„Met het Mercosur-akkoord wordt een markt gecreëerd van 700 miljoen mensen. Er gaat een streep door meer dan 90 procent van de handelstarieven. Dat maakt de handel met Zuid-Amerikaanse landen voor Nederlandse ondernemers, en zeker ook het mkb, eenvoudiger en goedkoper. Dat is belangrijk voor een handelsland als het onze, dat een derde van zijn nationale inkomen in het buitenland verdient. Naast de afschaffing van tarieven bevat het verdrag ook afspraken over onder andere aanbesteding, intellectueel eigendom en duurzaamheid”, aldus een verklaring.

De organisaties zeggen dat het akkoord ook veiligheid en economische onafhankelijkheid bevordert. „De wereld om ons heen is veranderd en grimmiger geworden, met oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, China dat zich steeds vijandiger opstelt en de verkiezing van Donald Trump in de VS die onzekerheid met zich meebrengt. Het is cruciaal dat de EU goede relaties met bondgenoten zoals Zuid-Amerika heeft en we daarmee de handelsbetrekkingen aanhalen en bestendigen.”

Ze stellen ook dat door het akkoord Europa minder afhankelijk wordt van China op het gebied van belangrijke grondstoffen. De Mercosur-landen zijn volgens VNO-NCW en MKB-Nederland namelijk rijk aan grondstoffen die voor de EU van groot belang zijn.