BBB en SGP verwerpen handelsovereenkomst tussen EU en Mercosur

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen heeft soortgelijke kritiek. „Dit akkoord leidt tot een ongelijk speelveld en ondermijning van Europese productiestandaarden. Met name Europese boeren komen zo op achterstand te staan.”

De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) waarschuwt de Commissie en de voorstanders van de overeenkomst voor al te veel optimisme. Een groot deel van het Europees Parlement is laaiend dat het niet betrokken is geweest bij de deal. „Het zal niet gemakkelijk zijn om een meerderheid in het EP te halen. Dit begin van een nieuw verhaal kan vrij kort zijn”, schrijft hij op X.

De Europarlementariërs van GroenLinks zitten in de fractie van de Groenen, waar Eickhout mede-fractievoorzitter van is. De Groenen zijn tegen het verdrag. De zorgen van onder anderen de Europese boeren en over het behoud van de bossen in de Zuid-Amerikaanse landen zijn onbelangrijker gebleken dan „de potentiële afzetmarkten voor industrieën”, zegt Saskia Bricmont van de Groenen.

De fractievoorzitter van de liberale Europese fractie Renew, Valérie Hayer, zegt op X dat de overeenkomst „in zijn huidige vorm niet aanvaardbaar is. Het straft de toch al kwetsbare landbouwsectoren, negeert wederkerigheid en de klimaatuitdaging.”

De sociaaldemocraten houden zich nog op de vlakte. Ze nemen kennis van het akkoord, dat ze nu „grondig” gaan beoordelen. „We kijken uit naar de start van het parlementaire proces, in volledige transparantie en dialoog met alle partijen”, meldt de fractie op X. In die fractie zitten de PvdA-Europarlementariërs.

De centrumrechtse EVP is juist tevreden. Het akkoord is „goed nieuws voor consumenten, economische groei en werkgelegenheid in Europa”, zegt Europarlementariër Gabriel Mato, die voor het parlement hoofdonderhandelaar was.

Het is nog niet bekend of de steun van minstens vijftien EU-lidstaten nodig is om het akkoord te bekrachtigen, of van alle 27 lidstaten. Dat ligt aan de juridische vorm van het akkoord. Daarover besluit de Europese Commissie later.