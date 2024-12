Nederlandse landbouw niet blij met Mercosur-deal

De Europese Commissie en regeringsleiders van Uruguay, Brazilië, Argentinië en Paraguay kwamen overeen dat veel handelsbarrières moeten verdwijnen, wat de export over en weer moet bevorderen. Om Europese boeren tegemoet te komen zijn er nog wel beperkingen voor ‘gevoelige’ producten. Zo blijft er een, weliswaar lagere, heffing van kracht op Zuid-Amerikaans rundvlees. Ook zit er een limiet aan de hoeveelheid kippenvlees en ethanol die Mercosur-landen heffingsvrij naar de EU mogen exporteren. Die producten moeten aan Europese gezondheidsvoorwaarden voldoen, benadrukte Von der Leyen bij de bekendmaking van het akkoord.

Toch is Osinga sceptisch over de mate waarin die Nederlandse en Europese boeren beschermt. „De Europese Commissie beargumenteert dat producten uit Zuid-Amerika net zo veilig zijn als bij ons, maar het gaat natuurlijk ook over zoiets als dierenwelzijn. Europa gaat daar verder in”, zegt hij. Vooral voor de pluimveesector vreest hij negatieve gevolgen. Ook zijn gewasbeschermingsmiddelen die hier verboden zijn, wel toegestaan in de Zuid-Amerikaanse landen. Die mogen weliswaar niet voorkomen in producten die de EU binnenkomen, maar het zorgt volgens Osinga toch voor oneerlijke concurrentie.

Europabreed klinkt ook onvrede van boeren. In Frankrijk zijn er al plannen om de toch al wijdverbreide protesten tegen de handelsdeal te verhevigen. Copa-Cogeca, een Europese koepelorganisatie voor boeren, is eveneens fel: „Deze overeenkomst verergert de economische zorgen op veel boerderijen die al kampen met hoge inkoopkosten en uitdagende klimatologische omstandigheden.”