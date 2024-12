Handel Anders!: verdrag ‘tragisch’ voor boeren, natuur en klimaat

„Deze handelsdeal, verzonnen in de vorige eeuw, verkiest opnieuw de winsten van enkele multinationals boven de belangen van boeren, werkende mensen, het Amazonewoud en een gezonde toekomst voor ons allemaal.” Volgens de coalitie leidt de deal voor de kleinere boeren in Nederland en de rest van Europa tot oneerlijke concurrentie. Het is daarom „cruciaal” dat Nederland zich uitspreekt tegen de handelsdeal. Een motie van de Partij voor de Dieren die het kabinet oproept in Brussel te laten weten dat Nederland het verdrag hoe dan ook niet zal ondertekenen, kreeg onlangs een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

Handel Anders! vindt dat Nederland erop moet toezien dat de Europese Commissie „geen technische trucs gaat toepassen om nationale regeringen en parlementen te omzeilen”. Wat de coalitie betreft zou de Nederlandse regering moeten eisen dat alle EU-regeringen en alle relevante parlementen op nationaal niveau de kans krijgen om over het handelsakkoord te stemmen.