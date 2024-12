Roemeense presidentsverkiezingen moeten volledig over

Eigenlijk zouden de Roemenen komende zondag voor de tweede ronde naar de stembus gaan. Ze zouden dan kunnen kiezen tussen de pro-Europese Elena Lasconi en de partijloze kandidaat Calin Georgescu, die rechts-radicale en pro-Russische uitspraken heeft gedaan. Hij werd verrassend de grootste in de eerste ronde van 24 november.

De uitslag leidde tot vragen over de gang van zaken en het hof boog zich al over klachten van andere kandidaten, maar besloot toen dat de uitslag geldig was. Er kwam wel een hertelling van de stemmen, maar dat leverde geen ander resultaat op.

Maar woensdag maakte de Roemeense veiligheidsraad bekend dat het land tijdens de verkiezingscampagne doelwit is geweest van „Russische hybride aanvallen”. Georgescu zou hebben geprofiteerd van een gecoördineerde campagne op TikTok, terwijl hij zelf beweerde geen geld te hebben uitgegeven. Ook zou hij zijn voorgetrokken door het algoritme van het socialemediaplatform.

De beweringen over Russische inmenging leidden ook tot zorgen bij de Europese Unie. De Commissie heeft het toezicht op TikTok verscherpt en het bedrijf opgedragen alle gegevens op te slaan die te maken hebben met de Roemeense verkiezingen.

Zondag had de laatste van drie verkiezingen achterelkaar in Roemenië moeten zijn. Afgelopen zondag werd, tussen de twee rondes van de presidentsverkiezingen in, ook een nieuw parlement gekozen. Hoewel de rechts-radicale en nationalistische partijen daar groeiden, haalden de pro-Europese partijen een meerderheid. Die hebben ook al afgesproken met elkaar een coalitie te vormen.

De premier en de regering hebben in Roemenië meer macht dan de president, maar die laatste heeft wel veel te zeggen als het gaat om buitenlandbeleid. De president is bijvoorbeeld degene die het land vertegenwoordigt bij Europese toppen en die internationale gasten ontvangt.