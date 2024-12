Bot van uitgestorven vogel gevonden op strand Texel

Volgens natuurmuseum Ecomare vond een Duitse vakantieganger het bot in oktober op het strand bij het dorp De Koog. Het was aanvankelijk volkomen onduidelijk om welk soort vogel het zou gaan. Ecomare, het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam kwamen er, dankzij een eerder gevonden skelet van een reuzenalk, achter dat het om die vogelsoort ging.

Het bot is waarschijnlijk afkomstig uit de Noordzee. Door het opspuiten van zand om de kust te versterken is het borstbeen op het strand van Texel terechtgekomen, vermoedt Ecomare.

Reuzenalken konden ongeveer 75 centimeter lang worden. Ze leefden in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan, maar kwamen af en toe in wat nu Nederland is. De vogels hadden kleine vleugels, waarmee ze niet konden vliegen, maar wel konden zwemmen. De laatste twee alken werden in 1844 gedood op een eiland bij IJsland. Hun lichamen werden verkocht aan een verzamelaar en opgezet, het laatste ei werd geraapt. Reuzenalken waren verwant aan onder meer alken, zeekoeten en papegaaiduikers.