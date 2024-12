ACM: ProRail moet besluit over spoortoegang Arriva herzien

ProRail heeft Arriva doordeweekse ritten tussen Zwolle en Groningen toegewezen. Van maandag tot en met vrijdag mag de vervoerder twee ritten in de ochtend en twee in de middag uitvoeren. Op vrijdagen komen daar nog negen ritten bij, waarvan vier in de ochtend en vijf in de middag. Maar dat zijn er een stuk minder dan de 22 dagelijkse ritten waarvoor Arriva een aanvraag bij ProRail had ingediend. Zo wilde Arriva ook rijden tussen Leeuwarden en Heerenveen.

ProRail wees de aanvragen af omdat hiervoor onvoldoende capaciteit zou zijn. Ook treinen van de NS rijden op deze trajecten. Volgens de ACM moet de spoorbeheerder zijn besluit verduidelijken, onder meer omdat onduidelijk is hoe technische beperkingen de spoorcapaciteit beïnvloeden. De toezichthouder geeft ProRail tot het einde van dit jaar de tijd om de procedure opnieuw te doorlopen en een besluit te nemen. De spoorbeheerder kan dan alsnog hetzelfde besluit nemen.

Arriva weet pas eind dit jaar of er eventueel extra ritten bij komen. „Voor de planning betekent dit dat Arriva 2 januari 2025 niet van start gaat met de eerder toegewezen vier ritten tussen Zwolle en Groningen”, laat het bedrijf weten. „Een aantal dat zo gering is dat een betrouwbare, rendabele dienstverlening niet mogelijk is. Arriva wacht nu eerst het nieuwe besluit van ProRail af en kijkt dan opnieuw naar de planning.”

Regionale vervoerders proberen al langer meer toegang tot het Nederlandse spoor te krijgen. Eind 2023 gunde het vorige kabinet de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet opnieuw aan de Nederlandse Spoorwegen (NS). Hierdoor mag NS tot en met 2033 reizigers vervoeren op de belangrijkste spoortrajecten in Nederland. De regionale vervoerders, waaronder ook Connexxion en Keolis, verzetten zich hiertegen.