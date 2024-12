Oppositieverbond kijkt naar financieringsvoorstel coalitie

Binnenland

De oppositiepartijen die onderhandelen over de onderwijsbegroting, buigen zich over een voorstel van de coalitie om de teruggedraaide onderwijsbezuinigingen te betalen. De onderhandelende oppositiepartijen zijn het grotendeels eens met de regeringscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB over welke bezuinigingen (deels) worden teruggedraaid. Maar waar dat geld dan vandaan moet komen, wordt vrijdag besproken.