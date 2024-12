IMCD bij stijgers op afwachtend Damrak na koopadvies

De Amerikaanse centrale bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente en beleggers hopen dat de leenkosten in de VS dan verder omlaaggaan. Een tegenvallende banengroei zou de Fed daarbij meer ruimte geven om de rente te verlagen en de economie te ondersteunen. De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert volgende week over de rente en verlaagt naar verwachting de leenkosten.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 892,53 punten. De index koerst desondanks af op een weekwinst van ruim 1 procent. De MidKap klom 0,5 procent tot 878,12 punten. De DAX in Frankfurt verloor 0,1 procent, na een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in oktober. Volgens ING-econoom Carsten Brzeski is het risico op een recessie in de grootste Europese economie daarmee toegenomen. Londen daalde 0,1 procent.

De beurs in Parijs won 0,4 procent. De Franse president Emmanuel Macron verklaarde dat hij binnen enkele dagen met de naam van een nieuwe premier komt, na de val van de regering eerder deze week. Macron zei verder niet van plan te zijn om zelf op te stappen.

Naast IMCD stond uitzender Randstad in de kopgroep van de AEX, met een winst van 2 procent. Zorgtechnologieconcern Philips en de chipbedrijven ASMI en ASML sloten de rij, met verliezen tot 0,9 procent. In de MidKap gingen laadpalenmaker Alfen en Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway aan kop, met winsten tot 3,6 procent. Biotechnoloog Galapagos en apothekersbedrijf Fagron waren de grootste dalers, met kleine minnen van 0,3 procent.

CVC zakte ruim 1 procent. De investeringsmaatschappij, die onder meer eigenaar is van cosmetica- en parfumerieketen Douglas, werd door ING van de kooplijst gehaald.

De euro was 1,0586 dollar waard, tegen 1,0570 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 68,22 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 71,98 dollar.