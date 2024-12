Geloof en gemeenschap bieden tegenwicht tegen stress

Vinkers geeft aan dat wanneer iemand merkt dat hij zich anders voelt, gedraagt en denkt dan hij normaal doet, dat tekenen van stress kunnen zijn. Door stress kunnen mensen zich gejaagder en bozer voelen of zich meer terugtrekken. De vraag is waardoor dit komt: het werk, de privésituatie of de eigen binnenwereld. Merk je bij jezelf dat je veel nadenkt over het verleden en de toekomst, over het leven, over zingeving?

Op de vraag hoe het komt dat we soms niet begrijpen waarom we stress ervaren, geeft de psychiater aan dat rustig en logisch nadenken heel moeilijk is als het stresshormoon cortisol „uit je oren spuit”. Daarom is het volgens hem belangrijk te blijven praten en daarvoor de tijd te nemen als je stress ervaart. „Soms zeggen mensen dat wat vanzelf komt ook weer vanzelf weggaat. Dat is helaas niet altijd zo. Blijf niet alleen worstelen met je problemen, maar praat erover.”

„Wie kampt met stressklachten heeft hoop op perspectief nodig. Er is een weg voorwaarts. Blijf niet zitten met depressie en angst. Het geloof, een band met God, de verbondenheid met de kerk… het kan allemaal bijdragen aan herstel. En wees mild voor jezelf en voor de mensen om je heen.”

En hoe gaat de hoogleraar zelf om met stress? Luister de podcast voor het hele gesprek.