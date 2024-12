Amerikaans banenrapport centraal op Damrak

Ook houden beleggers de politieke crisis in Frankrijk in de gaten. De Franse president Emmanuel Macron verklaarde dat hij binnen enkele dagen met de naam van een nieuwe premier komt. Die moet leiding geven aan een kabinet waarin wat Macron betreft ook andere partijen een rol spelen. Hoogste prioriteit heeft volgens hem een nieuwe begroting waar de regering onder Michel Barnier woensdag over viel. Macron zei ook niet van plan te zijn om zelf op te stappen. Hij wil aanblijven tot het einde van zijn mandaat, dat loopt tot 2027.

De AEX-index koerst af op een vrijwel vlak begin. De Aziatische aandelenmarkten lieten een verdeeld beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde de week met een verlies van 0,8 procent, nadat Wall Street donderdag de recordopmars staakte. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen daarentegen 1,6 en 1,1 procent door de hoop op nieuwe maatregelen van de Chinese overheid om de economie te stimuleren. In India hield de centrale bank de rente conform verwachting onveranderd op 6,5 procent om de hoge inflatie te bestrijden.

De Kospi in Seoul ging opnieuw omlaag en verloor 0,6 procent door de politieke onrust in Zuid-Korea. De belangrijkste oppositiepartij, de Democratische Partij, stemt zaterdag over de afzetting van president Yoon Suk Yeol. Yoon schokte de natie en ook zijn eigen partij PPP deze week door een staat van beleg af te kondigen. Volgens de president stortte de oppositie het land in chaos. De partijleider van Yoons eigen partij PPP vindt dat de president ook moet worden afgezet.

Op het Damrak zal CVC mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. De investeringsmaatschappij, die onder meer eigenaar is van cosmetica- en parfumerieketen Douglas, werd door ING van de kooplijst gehaald.

De euro was 1,0567 dollar waard, tegen 1,0570 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd een fractie goedkoper op 68,29 dollar per vat. Een vat Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 72,02 dollar.