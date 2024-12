Cryptobedrijven dalen op Wall Street, ook bitcoin omlaag

De waarde van de bitcoin passeerde in de nacht van woensdag op donderdag voor het eerst de 100.000 dollar. Op het hoogtepunt was ’s werelds bekendste cryptomunt ruim 103.500 dollar waard. De waarde van de bitcoin zat al langer in de lift sinds Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won. Beleggers verwachten dat onder leiding van de nieuwe president de regelgeving rond cryptovaluta in de Verenigde Staten wordt versoepeld.

De algehele stemming op Wall Street was licht negatief. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 44.765,71 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 6075,11 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 19.700,26 punten.

Beleggers zijn vooral in afwachting van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag naar buiten komt. De banengroei speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een zwakke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de leenkosten te verlagen.

Taxidiensten Uber en Lyft verloren respectievelijk 9,6 procent en 10,1 procent. De koersdalingen volgden op het nieuws dat Waymo, een ontwikkelaar van zelfrijdende auto’s en dochterbedrijf van Google, zijn robottaxi’s in Miami wil introduceren. In 2026 wordt het mogelijk om daar via een app gebruik te maken van de robottaxi. Eerder werd de dienst al uitgerold in Phoenix, Los Angeles, San Francisco en Austin.

American Airlines maakte een koerssprong van 16,8 procent. De luchtvaartmaatschappij heeft zijn winstverwachtingen voor het huidige kwartaal verhoogd. Daarmee sluit American Airlines zich aan bij de positievere verwachtingen van branchegenoten, als gevolg van sterker dan verwachte boekingen deze maand. United Airlines (plus 3,2 procent) en Delta Airlines (plus 2,4 procent) gingen mee omhoog.

De euro was 1,0585 dollar waard, tegen 1,0570 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 68,44 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper en kostte 72,21 dollar per vat.