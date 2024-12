Rechter wijst schikking Boeing rond dodelijke 737 MAX-crashes af

Boeing had eerder dit jaar met justitie afgesproken schuld te bekennen aan fraude rond een schikking die al in 2021 werd getroffen rondom de fatale ongelukken. Ook zou de vliegtuigfabrikant een boete betalen en minstens 455 miljoen dollar besteden aan het verbeteren van de interne bedrijfs- en veiligheidsprocessen. Daarnaast zou een onafhankelijke toezichthouder worden aangesteld die drie jaar lang de naleving bij Boeing moet controleren.

De rechter was het echter niet eens met de manier waarop de selectie van de toezichthouder moest plaatsvinden. Zo wilde justitie dat Boeing daarin diversiteit en inclusie zou meewegen. „In een zaak van deze omvang is het van het grootste belang voor de rechtvaardigheid dat het publiek er vertrouwen in heeft dat deze controleselectie uitsluitend op basis van bekwaamheid wordt gedaan”, stelt de rechter.

De dodelijke crashes vonden plaats in Ethiopië en Indonesië, waarbij een defect aan sensoren van een veiligheidssysteem een rol speelde. In plaats van de toestellen te behoeden voor een te steile stijgingsgraad, drukte dit zogeheten MCAS-systeem de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden.

Een van de advocaten die familieleden van slachtoffers vertegenwoordigt, noemt de beslissing van de rechter een belangrijke overwinning. „Deze uitspraak zou moeten leiden tot een aanzienlijke heronderhandeling van de schikking om recht te doen aan de doden die Boeing heeft veroorzaakt en om passende maatregelen voor de toekomst vast te stellen”, stelt hij. Justitie en Boeing krijgen nu dertig dagen de tijd om de rechter te informeren hoe zij verder willen.