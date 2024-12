Engels Bijbelgenootschap brengt documentaire ”Tyndale”

Op YouTube is de trailer (vooraankondiging van een film) van ”Tyndale” al te zien. Die duurt twee minuutjes. Het eerste beeld is van een middeleeuwse stad waar op een plein boeken verbrand worden. Het vertalen van de Bijbel was een levensgevaarlijk werk, zo veel wordt wel duidelijk uit het korte filmpje. De kerktaal was Latijn en een Bijbel in de volkstaal was heiligschennis. Tyndale, een jongeman nog, wordt naar de brandstapel geleid. „Open de ogen van de koning van Engeland”, bidt hij.

In het filmpje licht directeur Jonathan Arnold van TBS toe wat Tyndales werk betekende voor de ontwikkeling van de Engelse taal. Ook komt Bijbelvertaler Pooyan Mehrshahi aan het woord, die de Bijbel in het Farsi vertaalt. Hij zegt: „Een waar kind van God wil alles weten wat Hij gezegd heeft, elk woord dat uit Christus’ mond uitging.”

David Astudillo, videoredacteur bij TBS, zette AI in om het leven van Tyndale te verbeelden. beeld TBS

Om goed in te kunnen zetten op film- en beeldmateriaal heeft TBS medewerkers in dienst die kundig zijn op het gebied van het maken van video’s. Een van hen is videoredacteur David Astudillo.

Heeft TBS acteurs gevraagd en een set in een oude stad opgezet om deze documentaire te maken?

„Nee. We zijn met een klein team van een fotograaf, een producer en een tekstschrijver hard aan het werk om de documentaire te maken. De middeleeuwse beelden hebben we gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Daar komt geen acteur aan te pas. We melden dat ook onder de video op YouTube. Wel gaan we voor mooie beelden naar de plaatsen waar Tyndale leefde: Gloucester, Oxford en Vilvoorde.”

In Nederland is er de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Die brengt waarschijnlijk niet zo gauw een documentaire uit. Hoe ligt dat bij TBS?

„Beeld is een krachtig middel om onze boodschap over te brengen. Wij hebben al eerder promotievideo’s voor ons werk gemaakt. We merken dat die diepe indruk maken en de betrokkenheid op ons werk vergroten. We willen graag juist ook jonge mensen bereiken met een zuivere Bijbelvertaling. Film leent zich daar goed voor.”

Waarom kozen jullie voor een film over de persoon van William Tyndale?

„In 2026 is de 500e verjaardag van zijn vertaling van het Nieuwe Testament. Met deze documentaire willen we de toon zetten. Tyndale werkte in het belang van het Engelse volk. „Ik zal ervoor zorgen dat een jongen achter de ploeg meer weet van de Schriften dan u”, zei Tyndale tegen de geestelijken in zijn dagen.

Nieuwe vertalingen van de Bijbel in het Engels wijken soms ver af van de originele manuscripten. Het is goed om Tyndales vertaalprincipes weer voor het voetlicht te brengen. Het Engelse volk heeft een geweldige erfenis te danken aan deze man.”

Wordt de documentaire een weergave van het leven van Tyndale?

„Nee, meer dan dat. Ook nu werken Bijbelvertalers onder druk. Mehrshahi, die in de trailer aan het woord komt, vertaalt de Bijbel in het Farsi. Hij identificeert zich met Tyndale. In zijn thuisland, Iran, is het vertalen en drukken van de Bijbel clandestien. Ook Mehrshahi kent de gevaren van vervolging. Dat zijn elementen die ook in ”Tyndale” aan de orde komen.”

Komt ”Tyndale” binnenkort in het Nederlands uit?

„We maken hem in het Engels en Spaans. Maar als er in Nederland interesse is, kunnen we daar ook eens over gaan nadenken.”