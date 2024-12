Europarlementariërs verdeeld over handelsakkoord Mercosur

De Europese Commissie is het volstrekt oneens met die kritiek. „We hebben onze verplichtingen op grond van het Verdrag met betrekking tot transparantie ten opzichte van het Europees Parlement naar de letter en de geest volledig nageleefd”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag.

De voorzitter van de Commissie Internationale Handel van het Europees Parlement, Bernd Lange, noemt de overeenkomst „een baken van hoop voor de EU, nu de wereldeconomie in de nabije toekomst turbulente tijden tegemoet gaat”.

„Het is een lange reis geweest die eindigt in een overeenkomst om een markt die meer dan 700 miljoen mensen gaat beïnvloeden”, zegt hij verder. Er wordt al 25 jaar gesproken over een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en Bolivia.

Europarlementariër Saskia Bricmont (De Groenen) is fel tegen het akkoord. Dat is volgens haar slecht voor de boeren en slecht voor het klimaat. Ze wil niet dat het handelsakkoord er komt. Daarin staat ze in het Europees Parlement niet alleen.

Het is de intentie van de Europese Commissie om vrijdag „de laatste politieke onderhandelingen af te ronden om te komen tot wat een baanbrekende en historische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Mercosur-regio wordt”, zei een woordvoerder van de Commissie donderdag. Na de technische en politieke onderhandelingen maakt nu „het hoogste politieke niveau de laatste compromissen om te proberen een deal te sluiten”.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel en Economische Veiligheid) zijn daarvoor in Uruguay. De uiteindelijke politieke compromissen worden vanaf vrijdag besproken.