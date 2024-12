Wereldwijde handel bereikt dit jaar record, zegt VN-organisatie

De groei komt volgens de VN-organisatie vooral doordat in diensten 7 procent meer werd gehandeld dan in 2023. De handel in goederen steeg met 2 procent. Volgens het rapport is dat minder dan de piek van 2022.

Vergeleken met vorig jaar is de wereldhandel volgens UNCTAD ongeveer met een biljoen dollar (1000 miljard dollar) gegroeid. Dat laat volgens de VN-organisatie zien dat de wereldwijde economie veerkrachtig is, ondanks de risico’s op handelsoorlogen en internationale spanningen. Afnemende inflatie en stabiele wereldwijde groeiverwachtingen bieden landen de kans om in 2025 nog veerkrachtiger te worden, aldus het rapport.

Wel heeft de handel van opkomende landen minder groei doorgemaakt dan die van rijkere landen. Doorgaans zijn opkomende economieën volgens de VN-organisatie belangrijk voor de wereldwijde handel, maar sectoren die voor deze landen belangrijk zijn, hebben het in 2024 moeilijk gehad. Zo daalde de handel in energie met 7 procent en die in metalen met 3 procent. Voor de ICT en de kledingsector is het juist wel een goed jaar.

UNCTAD roept opkomende landen op gericht beleid in te voeren dat handel in verschillende branches bevordert en zich meer te richten op hoogwaardige sectoren. „Om de kansen in 2025 te benutten, hebben ontwikkelingslanden gecoördineerde steun nodig om met onzekerheden om te gaan, minder afhankelijk te worden en hun banden met de wereldwijde markten te versterken”, zegt Rebeca Grynspan, het hoofd van UNCTAD.