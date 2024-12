Retailer American Eagle onderuit op Wall Street na cijfers

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 44.984 punten. De brede S&P 500-index opende vrijwel vlak op 6086 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 19.759 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo vielen de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen hoger uit dan verwacht.

Vrijdag komt nog het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. In dat rapport worden ook de banen in de publieke sector meegenomen. De banengroei speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een zwakke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de leenkosten te verlagen.

Cryptobedrijven gingen omhoog door de aanhoudende opmars van de bitcoin, die voor het eerst een waarde van 100.000 dollar bereikte. Cryptobeurs Coinbase steeg 4,6 procent en cryptominer MARA Holdings klom 7 procent. Cloudbedrijf MicroStrategy, dat veel bitcoins bezit, kreeg er 9,6 procent bij.

Five Below maakte een koerssprong van ruim 11 procent, na goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook gaf de discountketen een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal. Branchegenoot Dollar General werd iets negatiever over de winst dit jaar en verloor 0,4 procent. De maker van chipapparatuur Applied Materials zakte 2,1 procent, na een adviesverlaging door Morgan Stanley.

De euro was 1,0579 dollar waard, tegen 1,0525 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omhoog nadat oliekartel OPEC de voor januari geplande productieverhoging heeft uitgesteld. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 68,97 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder op 72,72 dollar per vat.