De ANWB had vooraf al gewaarschuwd voor vroegere drukte op de wegen door sinterklaasavond. Dat komt volgens ANWB Verkeersinformatie door het ‘sinterklaasavondeffect’, waarbij mensen eerder naar huis gaan, winkels eerder sluiten en zakelijke afspraken worden opgeschort.

„Je ziet dat er wat meer verkeer is”, zegt een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie. „Er zijn niet heel veel bijzonderheden, de dagelijkse files staan er al.” Het is al vooral druk in de Randstad, ook in Noord-Brabant is het drukker dan gebruikelijk om 15.00 uur.

De piek van de avondspits wordt donderdag tussen 16.30 uur en 17.00 uur verwacht. Tijdens een normale donderdagavondspits is dat vaak een uurtje later.