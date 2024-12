Oliekartel OPEC+ stelt verhoging olieproductie uit tot eind maart

De landen zouden eigenlijk begin januari de dagelijkse productie weer geleidelijk verhogen, maar dat is nu dus drie maanden uitgesteld. Vanaf april 2025 tot en met september 2026 pompen ze stapsgewijs weer meer olie op, waarmee een eerdere productiebeperking van 2,2 miljoen vaten per dag wordt opgeheven.

Deze maandelijkse verhoging kan worden gepauzeerd of teruggedraaid bij bepaalde marktomstandigheden, hebben de olielanden ook afgesproken. Eerder zouden de landen in januari de productie verhogen met 180.000 vaten per dag. Persbureau Bloomberg meldt dat ze de productie niet alleen later ophogen dan eerder gepland, maar ook langzamer. OPEC+ staat officieus onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland. Ook landen als Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit zijn aangesloten.

Het oliekartel wil de productieverhoging langer uitstellen omdat de olieprijzen naar verwachting onder druk blijven staan. Dat komt onder meer door een verminderde vraag uit China.

OPEC+ hanteert meerdere productieverlagingen van in totaal zo’n 5,9 miljoen vaten per dag. Dat komt neer op ongeveer 5,7 procent van de wereldwijde vraag naar olie.

De landen hebben donderdag ook besloten om een andere productieverhoging, van ruim 1,6 miljoen vaten per dag, uit te stellen tot en met eind december 2026. Daarmee gaat deze productieverhoging een jaar langer door dan eerder werd aangekondigd.

Verder is afgesproken dat de Verenigde Arabische Emiraten de productie vanaf april 2025 tot eind september 2026 geleidelijk mogen opvoeren naar 300.000 vaten per dag. Eerder zou het land hier volgende maand al mee mogen beginnen.

De volgende vergadering van OPEC+ vindt plaats op 28 mei.