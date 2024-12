Ministers halen op OVSE-bijeenkomst uit naar Rusland

Het is voor het eerst dat Lavrov weer in een EU-lidstaat is sinds de Russische inval in Oekraïne bijna drie jaar geleden begon. Hij zat bij de openingsvergadering aan tafel tussen de vertegenwoordigers van San Marino en Roemenië. De Oekraïense minister Andri Sybiha zat aan dezelfde tafel, maar ongeveer tien stoelen verderop.

„Oekraïne blijft vechten voor zijn bestaansrecht. En de Russische oorlogsmisdadiger aan deze tafel moet weten: Oekraïne zal dit recht winnen en gerechtigheid zal zegevieren”, verklaarde Sybiha. Hij zei ook dat Rusland „de grootste bedreiging vormt voor onze gemeenschappelijke veiligheid” en herhaalde het Oekraïense standpunt dat Rusland niet langer deel moet uitmaken van de OVSE.

De Maltese minister Ian Borg opende het overleg met een oproep aan Rusland om zich terug te trekken uit Oekraïne. „De recente escalaties en aanvallen moeten onmiddellijk stoppen om de weg vrij te maken voor een diplomatiek proces, een dat leidt tot een alomvattende, rechtvaardige en langdurige vrede”, benadrukte hij.

Lavrov beschuldigde westerse landen ervan een „nieuwe Koude Oorlog” te beginnen die nu „warm” dreigt te worden. De Amerikaanse minister Antony Blinken zei onder meer dat Lavrov een „tsunami aan desinformatie” verspreidt en dat Moskou zorgt voor een escalatie van de oorlog in Oekraïne. Er klonk ook kritiek van ministers uit andere landen, waaronder Duitsland en Polen.