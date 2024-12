Europese sondes voor kunstmatige zonsverduistering gelanceerd

De missie, Proba-3, laat de twee satellieten vlak bij elkaar vliegen, op slechts 150 meter afstand. Het is de bedoeling dat de een het zonlicht blokkeert voor de ander, waardoor die onderzoek kan doen naar de corona van de zon, de krans van licht rond de ster. Wetenschappers hopen op die manier meer te weten te komen over de corona, die veel heter is dan de zon zelf.

De positie van de satellieten vereist grote nauwkeurigheid. Ze mogen niet meer dan een paar millimeter uit formatie vliegen. Als dat nu goed lukt, zou de technologie ook bij andere missies gebruikt kunnen worden.

De missie kost zo’n 200 miljoen euro.