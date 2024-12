Cryptokenners verwachten stijging bitcoin tot 120.000 dollar

Simcha Schrijver, directeur van Paucitas, verwacht dat de bitcoinprijs een piek van zo’n 115.000 tot 120.000 dollar kan bereiken bij de inauguratie van Trump in januari. Zijn bedrijf helpt organisaties en particulieren met investeren in crypto. „Alle ogen zijn nu op Trump gericht en de markt is heel erg gebaseerd op wat Trump gaat doen”, zei hij donderdag. Na de inauguratie stabiliseert de markt volgens hem. „Als de beloftes van Trump niet worden waargemaakt, stort de prijs in.” Ook toenemende spanningen in de wereld en wantrouwen in overheden kunnen volgens hem leiden tot een stijging van de bitcoin, omdat mensen dan vaker naar alternatieve investeringen zoeken.

De bitcoin kan komende maanden 110.000 tot 120.000 dollar waard worden, denkt ook Michaël van de Poppe, oprichter van cryptoadviesbureau MN Trading. „Trump heeft openlijk aangegeven dat hij de regulatie rond crypto in de VS wil versoepelen en van de VS een koploper in crypto wil maken.” Hij denkt dat mensen hun hoop op Trumps beloftes hebben gevestigd met de verwachting dat de cryptomunt meer waard wordt.

In de eerste vier maanden van volgend jaar voorspelt Van de Poppe een prijsdaling van zo’n 30 procent of iets meer. „De hype is dan even weg en mensen nemen hun winst”, zegt hij. De bitcoinprijs kan vanaf eind volgend jaar volgens hem weer flink stijgen. Ook Schrijver denkt dat de waarde van de bitcoin komend jaar daalt, naar 70.000 tot 80.000 dollar. „De markt is nu oververhit. Mensen die voor een prikkie bitcoin hebben gekocht zeiden tegen elkaar dat ze bij 100.000 dollar gaan cashen.” Hij schat dat honderdduizenden mensen nu hun winst nemen.

De bitcoin passeerde afgelopen nacht de 100.000 dollar nadat Trump meldde Paul Atkins voor te dragen als het nieuwe hoofd van beurstoezichthouder SEC. Atkins zou niet zo’n grote voorstander zijn van strenge regels voor cryptomarkten als de huidige SEC-baas. Donderdag rond het middaguur in Nederland stond de bitcoin op ruim 102.000 dollar.