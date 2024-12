Russische buitenlandminister aangekomen in Malta

Lavrov neemt tijdens de tweedaagse conferentie deel aan een overleg met ambtgenoten van andere lidstaten. De OVSE bestaat uit 57 landen en is een van de weinige overlegplatforms voor veiligheid en democratie waar westerse vertegenwoordigers rechtstreeks in gesprek gaan met Rusland. Rusland gebruikt de OVSE als platform om zijn standpunt over de oorlog in Oekraïne te delen.

Een woordvoerder van Lavrovs ministerie, Maria Zakharova, was ook van plan naar Malta te komen, maar haar visum werd woensdag ingetrokken. „Hoewel minister van Buitenlandse Zaken Lavrov onderworpen is aan EU-sancties, geldt er voor hem geen reisverbod. Voor mevrouw Zakharova, zijn woordvoerder, is er echter wel een reisverbod van kracht,” aldus het Maltese ministerie van Buitenlandse Zaken.