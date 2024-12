Oppositie wil met tegenbod 800 miljoen euro redden voor onderwijs

Bontenbal wilde geen inhoudelijke details geven over het tegenbod. Ingewijden zeggen dat CDA, SGP, ChristenUnie en JA21 daarmee rond de 800 miljoen euro aan bezuinigingen hopen tegen te houden. De coalitiepartijen kwamen woensdag met een „eindbod” waarmee 650 miljoen van de in totaal bijna 2 miljard euro aan bezuinigingen niet door zou gaan.

D66 vond het tegenvoorstel waarmee het zelfverklaarde ‘monsterverbond’ tegen de onderwijsbezuinigingen donderdag het gesprek inging, niet goed genoeg. Partijleider Rob Jetten verscheen nog wel aan tafel maar deelde daar direct mee dat zijn partij niet meer meedoet. Voor de coalitie maakt dat weinig verschil; ook zonder D66 kunnen zij hun plannen goedgekeurd krijgen in de Eerste Kamer, waar zij geen meerderheid hebben.

De vraag is wel of de stemmingen in de Tweede Kamer over alle begrotingen, die aan het begin van de middag zijn voorzien, door kunnen gaan. De partijen moeten het niet alleen eens worden over het deels schrappen van de onderwijsbezuinigingen, maar ook over de vraag waar het geld dan vandaan moet worden gehaald. Daarbij moet vrijwel zeker ook naar andere begrotingen worden gekeken

„Zonder dekking is er geen deal”, waarschuwde Bontenbal. Joost Eerdmans van JA21 sprak de vrees uit dat het daarom „krap” zal worden om donderdag al te stemmen.