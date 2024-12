KLM hekelt rekenmodel kabinet voor krimp Schiphol

„Het kabinet staat naar verluidt op het punt om een belangrijk besluit te nemen met mogelijk onnodig grote negatieve gevolgen voor de toekomst van Schiphol, voor KLM en voor de verbondenheid van Nederland met de rest van de wereld”, schrijft Rintel.

Het vliegverkeer van en naar Schiphol moet in de toekomst 20 procent minder geluidshinder veroorzaken dan nu. Daarvoor moet ook het aantal vluchten omlaag. Maar KLM stelt dat het kabinet geen goede rekenmethode gebruikt om te bepalen hoeveel krimp nodig is. Zo wil de luchtvaartmaatschappij meer aandacht voor het effect van de inzet van nieuwere vliegtuigen en een verschil in tarieven voor lawaaiigere en stillere toestellen op Schiphol. Ook zou een „overduidelijke rekenfout” niet zijn hersteld.

KLM vindt dat het kabinet de zogeheten ‘balanced approach’ niet volgt. Die procedure schrijft voor dat de overheid pas mag grijpen naar een verlaging van het aantal vluchten als andere, minder ingrijpende maatregelen onvoldoende effect hebben gehad voor het verminderen van de overlast.

De luchtvaartmaatschappij verwacht daardoor vergeldingsmaatregelen van andere landen, met name de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid dreigde vorig jaar KLM aan te pakken na klachten van luchtvaartmaatschappijen uit de VS over de voorgenomen krimp op Schiphol. Toenmalig minister van Infrastructuur Mark Harbers schortte vervolgens in het najaar van 2023 zijn plannen voor een aanzienlijke verlaging van het aantal vluchten op.

Het ministerie van IenW zegt afgelopen zomer afspraken te hebben gemaakt met de sector over de uitgangspunten van de berekeningen, ook met KLM. Een woordvoerder benadrukt dat onafhankelijke experts hebben meegekeken met de berekeningen. Over de uitkomsten van de berekeningen, die mogelijk vrijdag bekend worden, wil het ministerie nog niets zeggen.