Amnesty: Israël schuldig aan genocide in Gaza

De mensenrechtenorganisatie waarschuwde eerder voor het risico op volkerenmoord, maar zegt nu genoeg bewijs te hebben dat er daadwerkelijk sprake is van genocide. De Israëlische organisatie NGO Monitor wijst de beschuldigingen van de hand.

„De conclusie dat Israël genocide pleegt, is onmiskenbaar”, zei secretaris-generaal Agnès Callamard donderdag bij de presentatie van een nieuw rapport in Den Haag. Israël zou de genocideconventie van de Verenigde Naties hebben geschonden door Palestijnen te doden, ernstig geestelijk en lichamelijk letsel toe te brengen en de levensomstandigheden van de bevolking opzettelijk ondraaglijk te maken.

Dat deze oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd was volgens Callamard al bekend, maar nu hebben de onderzoekers van Amnesty ook geconcludeerd dat Israël de intentie heeft om de Palestijnse bevolking te vernietigen. „De autoriteiten zijn zich er niet alleen bewust van dat hun werkwijze zal leiden tot de fysieke verwoesting van de Palestijnen in Gaza, die uitkomst is ook precies de bedoeling. Dat is genocide.”

Amnesty heeft voor het rapport meer dan 200 mensen geïnterviewd, onder wie slachtoffers en hulpverleners, en vijftien luchtaanvallen geanalyseerd die geen militair doel zouden hebben. Daarnaast is gekeken naar ruim honderd uitspraken van Israëlische kopstukken, onder wie premier Benjamin Netanyahu, oud-minister van Defensie Yoav Gallant en militaire leiders. Zij zouden ontmenselijkende taal hebben gebruikt en hebben opgeroepen tot genocidale daden.

Amnesty zegt de bevindingen meermaals gedeeld te hebben met de Israëlische autoriteiten, maar geen reactie te hebben ontvangen. Israël heeft echter steeds ontkend genocide te plegen. Het verdedigt zich juist tegen Hamas, dat heeft uitgesproken uit te zijn op de vernietiging van de staat Israël.

„Laat ik duidelijk zijn: de daden van Hamas en andere gewapende groepen op 7 oktober 2023 waren gruwelijke misdaden”, aldus Callamard. „Maar het militaire doel om Hamas te verwoesten is absoluut geen rechtvaardiging of excuus voor de genocide op de Palestijnen in Gaza.”

Selectief bewijsmateriaal

Volgens de in Jeruzalem gevestigde organisatie NGO Monitor, die regelmatig de vinger legt bij ngo’s die zich tegen Israël keren, heeft Amnesty voor zijn rapport over genocide gebruik gemaakt van „selectief bewijsmateriaal” en miskent het de Israëlische pogingen om burgerslachtoffers in Gaza te vermijden. De instantie wijst onder andere op waarschuwingen van het Israëlische leger om te evacueren, voor er aanvallen plaatsvinden.

NOG Monitor hekelt ook de cijfers over doden en gewonden in Gaza die Amnesty hanteert. Die verkreeg de mensenrechtenorganisatie van het door Hamas gerunde ministerie van Gezondheid en zijn dus per definitie onbetrouwbaar, aldus NOG Monitor.