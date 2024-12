Trump wil oud-congreslid Long als hoofd van belastingdienst

In een uitgegeven verklaring noemt Trump de 69-jarige Long een ervaren bedrijfs- en belastingadviseur. „Ik ken Billy sinds 2011. Hij is een extreem hardwerkende man en wordt door iedereen gerespecteerd, vooral door degenen die hem in het Congres kennen. Belastingbetalers en de geweldige werknemers van de IRS zullen het geweldig vinden om Billy aan het roer te hebben”, zei Trump in een bericht op zijn eigen socialemedianetwerk Truth Social.

Het is niet gebruikelijk dat presidenten nieuwe IRS-commissarissen benoemen wanneer ze aantreden, schrijft The New York Times. Toen Biden president was, wachtte hij tot de termijn van Charles P. Rettig, aangesteld door Trump, was afgelopen voordat hij de huidige leider van de belastingdienst, Daniel Werfel, benoemde. De Amerikaanse Senaat moet, net als bij alle andere ministerposten, akkoord gaan met de benoeming van Long.