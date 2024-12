Binnenland

In een pension van het Leger des Heils aan de Westzijde in Zaandam heeft in de nacht van woensdag op donderdag kort brand gewoed. De 25 bewoners van het pension zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne in de buurt. De gemeente zoekt onderdak voor hen, zei een woordvoerder van de brandweer. Niemand raakte gewond.