Het gemoed van beleggers kreeg ook een oppepper dankzij zeer goed ontvangen kwartaalresultaten van softwareleverancier Salesforce en chipproducent Marvell. Hun verwachtingen voor de komende periode sterkten de hoop dat ze flink zullen profiteren van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie. Salesforce eindigde 11 procent hoger en Marvell werd ruim 23 procent meer waard.

De drie bekendste graadmeters op Wall Street sloten opnieuw met records. De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot 0,7 procent hoger op 45.014,04 punten. De S&P 500 won 0,6 procent tot 6086,49 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 19.735,12 punten.

UnitedHealth Group eindigde bijna 1 procent hoger, ondanks het nieuws dat de topman van zorgverzekeringsdochter UnitedHealthcare is doodgeschoten in New York. Dinsdag bracht het zorgconcern een betere vooruitblik voor 2025 naar buiten in de aanloop naar een beleggersdag.

Een negatieve uitschieter was Foot Locker. De winkelketen voor sportschoenen is somberder over de omzet en winst dit jaar. Het aandeel ging bijna 9 procent onderuit.

De euro zakte zo’n 0,2 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0512 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 68,68 dollar. Brentolie zakte 1,6 procent in prijs tot 72,42 dollar per vat.

Cryptomunten werden ook meer waard. De bitcoin steeg 2,6 procent in prijs en kruipt weer richting de nooit gepasseerde grens van 100.000 dollar. Na het slot van de beurshandel in New York was de prijs van de bitcoin 98.602 dollar. Handelaren verwerkten onder andere het nieuws dat Donald Trump Paul Atkins wil voordragen als nieuwe baas van beurswaakhond SEC. Volgens de aanstaande president is Atkins voorstander van cryptomunten, in tegenstelling tot de huidige SEC-voorzitter Gary Gensler.