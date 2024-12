In het parlement waren twee moties van wantrouwen aangekondigd tegen Barnier. Vooraf was de verwachting dat de motie van Marine Le Pens Rassemblement National (RN) het niet zou halen. De andere, ingediend door de linkse partijen, leek wel al op een meerderheid te kunnen rekenen. Die motie kreeg uiteindelijk genoeg steun, waardoor de motie van RN niet in stemming wordt gebracht.

Barnier raakte in de politieke problemen door de begroting voor sociale zekerheid. Het lukte hem niet om genoeg steun te vergaren in het parlement, waarna hij een speciaal artikel van de grondwet erbij haalde waarmee het parlement gepasseerd werd. Die route betekende wel dat het parlement een vertrouwensstemming moest houden, die hij nu dus heeft verloren.

Voorafgaand aan de stemming waarschuwde Barnier dat er een dringend begrotingstekort ligt, en dat dat niet is opgelost als hij zou worden weggestuurd.

De crisis rond Barnier heeft ook gevolgen voor de positie van president Emmanuel Macron. Hij stelde Barnier begin september aan nadat er in juni en juli tussentijdse parlementsverkiezingen waren gehouden. Bij die verkiezingen ontstonden drie ongeveer even grote politieke kampen: een links blok, een rechts blok en een Macron-gezind blok. Dat laatste heeft dus geen meerderheid.

Het besluit van Macron uit september leidde tot irritatie bij de andere blokken in het parlement. Vooral het linkse blok voelde zich gepasseerd bij de selectie van een premier. De president is momenteel volgens opiniepeilingen erg impopulair in Frankrijk.

Volgens de Franse grondwet moet de premier bij een aangenomen motie van wantrouwen het ontslag indienen van zijn kabinet. Het is dan aan Macron om een nieuwe minister-president aan te wijzen. Daar kan wel enige tijd overheen gaan: vorige keer ruim anderhalve maand.

Het is ook mogelijk dat Macron zelf zal terugtreden, al lijkt dat onwaarschijnlijk. Hij zou zelfs het parlement kunnen ontbinden waarna er weer nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden.