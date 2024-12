Trump wil miljardair en particuliere ruimtewandelaar aan NASA-top

„Jared zal de ontdekkings- en inspiratiemissie van NASA aanjagen, en de weg bereiden voor grensverleggende prestaties in ruimtewetenschap, -technologie en -verkenning”, aldus Trump. „Er zal hoe dan ook een bloeiende ruimte-economie ontstaan die kansen biedt voor talloze mensen om in de ruimte te wonen en werken”, zei Isaacman zelf. „We zullen deze mogelijkheden bij NASA gepassioneerd najagen.”

De 41-jarige Isaacman is de topman van de betalingenverwerker Shift4, dat hij als 16-jarige heeft opgericht. Hij is ook een ervaren piloot. In september maakte hij vanuit een ruimtevaartuig van SpaceX een ruimtewandeling. Die was onderdeel van het programma Polaris, dat hij samen met Musk heeft opgetuigd.

In 2021 maakte Isaacman zijn eerste ruimtereis met SpaceX. Hoeveel de trips hem gekost hebben, is niet bekend. Voor de missie in 2021 gaat een bedrag rond van zo’n 200 miljoen dollar, ongeveer 190 miljoen euro. Forbes schat zijn vermogen op 1,8 miljard dollar.