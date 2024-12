Gemeenten zijn al jaren bezig met voorbereidingen voor deze zogeheten zero-emissiezones, maar Hester Veltman (VVD) kwam vorige maand nog met een motie om uitstel voor ondernemers te vragen. Deze week wilde ze daar nog over in debat met staatssecretaris Chris Jansen (Milieu). „Wat er nu gebeurt, is chaos creëren”, zei Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) in het debat tegen Veltman. „Gemeenten zijn woest, want ze hebben geen idee hoe ze hiermee om moeten gaan.”

Veltman, tegen De Hoop: „Ga die winkelstraat in het stadscentrum in en kijk hoe die mensen ervaren hoe zij in een chaos terechtkomen als ze op een of andere manier aan de eisen willen voldoen.” Ze ziet het juist als plicht van de Tweede Kamer om „aan de bel te trekken” als er problemen met aankomende regels dreigen te ontstaan.