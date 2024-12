Jeroen Scholten, die bij EY bedrijven adviseert over wereldwijde handel, denkt wel dat de importtarieven leiden tot „een verstoring die door blijft gaan”, zei hij woensdag tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam. De EU en de VS zullen volgens hem niet steeds met nieuwe vergeldingen komen, maar bestaande maatregelen uitbreiden met bijvoorbeeld hogere handelsbarrières. Dat zou niet zo heftig zijn als een handelsoorlog.

Als kandidaat kondigde Trump aan importtarieven tot 20 procent in te voeren op goederen uit onder meer Europa als hij weer president wordt. Onlangs werd al bekend dat de EU tegenmaatregelen voorbereidt voor het geval Trump de heffingen doorzet. Ook voor bijvoorbeeld China, Mexico en Canada dreigen nieuwe importtarieven.

Martijn Schippers, expert in indirecte belastingen en wereldhandel, zegt dat Trump zich dit keer op meer producten wil richten en dat de heffingen impact kunnen hebben op de Europese auto-industrie en bedrijven die luxegoederen maken. Autofabrikanten maken mogelijk minder winst dan ze zonder de dreigende heffingen zouden hebben gemaakt. Hij denkt dat de vergeldingsmaatregelen van de EU over dezelfde producten kunnen gaan.

Scholten verwacht dat beursgenoteerde bedrijven uit de AEX en MidKap doelwit zullen zijn van de dreigende importtarieven. Bijvoorbeeld bedrijven die medische apparaten of verf maken.

Niet alleen importtarieven kunnen handelsspanningen veroorzaken, maar ook andere maatregelen die de EU heeft genomen, aldus Schippers. Een daarvan is de ontbossingswet die in 2026 ingaat. Die wet verbiedt de verkoop in de EU van producten die afkomstig zijn van illegaal ontbost land. Ook belastingen op digitale diensten dragen mogelijk bij aan spanningen.

Verder stellen de experts dat sommige bedrijven overwegen productielocaties naar de VS te verhuizen om onder de dreigende importtarieven uit te komen. Scholten zegt dat het Nederlandse chipbedrijf ASMI nieuwe fabrieken wil neerzetten in de VS. NXP zou soortgelijke plannen hebben.