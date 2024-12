De naam is vermoedelijk een verwijzing naar de Werwolf-organisatie, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht door de SS. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn dertien huizen doorzocht. Daarbij zijn afbeeldingen van Benito Mussolini, de fascistische Italiaanse dictator, en rechts-extremistische literatuur in beslag genomen.

De autoriteiten zouden 25 verdachten tussen de 19 en 76 jaar oud in beeld hebben, onder meer in Bologna, Rome en Milaan. De verdachten kunnen onder andere worden vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie. Ook worden ze verdacht van het aanzetten tot misdrijven op grond van raciale, etnische of religieuze discriminatie en het bezit van vuurwapens.