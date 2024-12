Oudhedenmuseum krijgt schat aan fantasiespullen Egypte

De schenking komt van de Fransman Jean-Marcel Humbert, die een halve eeuw heeft verzameld en volgens het museum geldt als autoriteit op dit gebied. Het RMO heeft kunstwerken, gebruiksvoorwerpen en unieke documenten ontvangen uit verschillende (stijl)perioden.

„Samen bieden zij een weergave van de tijdloze en diverse invloeden van de oud-Egyptische kunst- en vormentaal in de afgelopen tweehonderd jaar. In elke periode is de Egyptische cultuur op een andere manier geïnterpreteerd en ontstaat een eigen stijlbeeld om het oude Egypte te verbeelden”, aldus het museum.

Egyptoloog Humbert (1947) schreef ook diverse handboeken en catalogi over Egyptomanie in de westerse wereld. Hij maakte er ook eens een expositie over in het Louvre in Parijs. Hij leende ook eerder voorwerpen aan Leiden uit voor tentoonstellingen daar.

Komende winter is er al wat van de schenking te bewonderen in het RMO, maar in 2026 is er naar het zich laat aanzien een grote overzichtstentoonstelling van de Humbert-collectie.