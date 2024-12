Klacht Consumentenbond over ‘oneerlijke’ krimpflatie afgewezen

Economie

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft de Consumentenbond ongelijk gegeven in zijn klacht over krimpflatie, het verschijnsel waarbij supermarktproducten even duur blijven, maar minder inhoud bevatten. „De commissie kijkt alleen naar de nieuwe verpakking. Zij zegt niet te kunnen oordelen of een onopvallende verkleining van de inhoud misleidend of oneerlijk is”, aldus de bond. „Maar wij blijven het verwerpelijk vinden als fabrikanten en supermarkten stiekem minder in een verpakking stoppen, zonder de prijs te verlagen.”