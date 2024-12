De val van de Sovjet-Unie in 1991 veroorzaakte op veel plaatsen onzekerheden voor bevolkingsgroepen en over het voortbestaan van Sovjetrepublieken en hun grenzen. Kirgizië en Tadzjikistan delen een kronkelige grens van ongeveer 1000 kilometer door bergachtig gebied.

Het precieze verloop was decennia lang omstreden en er is meerdere malen strijd geleverd in het grensgebied, onder meer om waterbronnen en landbouwgebieden. De laatste gewapende confrontaties waren in de lente van 2021 en in de herfst van 2022, waarbij zeker 150 doden zijn gevallen en tal van dorpen werden verwoest. De grens is sindsdien gesloten.

Maar dit is volgens het akkoord tussen de buurlanden gauw verleden tijd met het afbakenen van de officiële Kirgizisch-Tadzjiekse grens. Hiermee wordt binnenkort begonnen.