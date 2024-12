Elke opgeblazen prullenbak kost de gemeente gemiddeld 600 euro, laat Leeuwarden woensdag weten. De gemeente vervangt beschadigde vuilnisbakken tijdelijk niet, „om verdere schade en onnodige kosten te voorkomen”. In het nieuwe jaar worden de prullenbakken alsnog teruggeplaatst. De gemeente Noordoostpolder liet in november al weten vuilnisbakken en hondenpoepbakken af te gaan sluiten. „Helaas is dit nodig om te voorkomen dat ze beschadigd raken door vuurwerk.” De prullenbakken gaan pas na de jaarwisseling weer open.

De gemeente Moerdijk laat woensdag weten ook nu al meldingen te krijgen van overlast door vuurwerk, „zoals harde knallen”. Ook andere gemeenten hebben ruim voor oud en nieuw al te maken met overlast door misbruik van vuurwerk. In de Overijsselse plaats Den Ham werd in november een verkeersbord opgeblazen met zwaar vuurwerk. Eind oktober liet de gemeente Edam-Volendam weten dat er „veel meldingen” binnenkwamen van overlast. „Het afsteken van vuurwerk door jongeren brengt elk jaar grote risico’s met zich mee”, zegt de gemeente.

Onlangs schreven veertien burgemeesters in het zuiden van Gelderland over vandalisme en overlast met vuurwerk. Politie en gemeenten zijn volgens hen „al vanaf de zomer” druk met „honderden meldingen van vuurwerkoverlast en vernieling”. De burgemeesters wijzen ook naar de opslag van zwaar illegaal vuurwerk in woonwijken. Dit speelt in meer gemeenten. Zo trof de politie in november in een bedrijfspand in een Haagse woonwijk in één keer een partij van bijna 10.000 kilo vuurwerk aan.

Gemeenten sluiten doorgaans de laatste dagen van het jaar onder meer prullenbakken af om vandalisme met vuurwerk tegen te gaan.