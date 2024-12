Chipbedrijven ASMI en Besi bij stijgers in licht hogere AEX

Chipmachinemaker ASML verklaarde een dag eerder al dat de aangescherpte Amerikaanse exportbeperkingen geen directe impact op de resultaten dit jaar hebben en dat de impact voor 2025 binnen de verwachting valt. ASML won 0,3 procent, na een koerswinst van ruim 2 procent op dinsdag.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 891,80 punten, onder aanvoering van Besi. De MidKap daalde 0,2 procent tot 868,63 punten. Frankfurt steeg 0,5 procent en Londen verloor 0,3 procent.

De beurs in Parijs won 0,3 procent. Het Franse parlement stemt later op de dag over een motie van wantrouwen tegen premier Michel Barnier. Het links-radicale Nieuwe Volksfront en de rechtsradicale Rassemblement National (RN) hebben die ingediend omdat Barnier de begroting voor 2025 zonder stemming door het parlement wil loodsen. Naar verwachting zijn de stemmen van het Nieuwe Volksfront en van Marine Le Pens RN voldoende om de regering ten val te brengen.

Beleggers verwerkten ook de politieke onrust in Zuid-Korea, die volgde op de verrassende afkondiging van een staat van beleg door president Yoon Suk-yeol. Het parlement stemde echter tegen de noodtoestand, waardoor Yoon die uren later weer moest intrekken. De oppositiepartijen zijn inmiddels een afzettingsprocedure tegen de president gestart.

Verzekeraar NN Group zakte 0,6 procent, terwijl concurrent ASR 1,9 procent won. JPMorgan haalde NN van de kooplijst af en voegde ASR aan de kooplijst toe. Bierbrouwer Heineken werd door Deutsche Bank van de kooplijst gehaald en was met een verlies van 1,1 procent de grootste daler in de AEX. In de MidKap stond Signify onderaan met een min van 5 procent. De Britse bank Barclays verlaagde het advies voor het verlichtingsbedrijf naar verkopen.

De euro was 1,0509 dollar waard, tegen 1,0513 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 70,05 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 73,79 dollar per vat.