Chipmaker NXP wil samenwerking met TSMC uitbreiden

NXP en Vanguard, dat deels eigendom is van TSMC, legden woensdag de eerste steen voor een gezamenlijke chipfabriek van 7,8 miljard dollar in het oosten van Singapore. De twee bedrijven praten nu al over uitbreiding van de fabriek.

Techbedrijven maken zich grote zorgen over de oplopende spanningen in de Straat van Taiwan. Taiwanese bedrijven, zoals TSMC, produceren nog steeds het merendeel van alle halfgeleiders, die nodig zijn voor tal van elektronische producten, van smartphones tot elektrische voertuigen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie.

Deze week liepen de spanningen tussen de VS en China verder op nadat de regering-Biden meer beperkingen had opgelegd aan Chinese toegang tot buitenlandse technologieën. Beijing nam wraak door de export van enkele cruciale materialen naar de VS te verbieden.