Kamer buigt zich over politiek gevoelige bevolkingsvraagstukken

Het kabinet kondigde dinsdag al aan te willen sturen op een „gematigde bevolkingsgroei”. Daarmee komt het inwoneraantal in 2050 tussen de 19 en 20 miljoen mensen. Het kabinet is het eens met de commissie onder leiding van CDA’er en oud-informateur Richard van Zwol die het scenario waarbij de bevolking tot 2050 met 1 tot 2 miljoen mensen groeit het beste uitgangspunt biedt „voor behoud van economische en brede welvaart”. Ook die gematigde groei vereist bijvoorbeeld al de bouw van 1,3 miljoen nieuwe huizen tot 2040.

NSC-voorman Pieter Omtzigt wil dat er maatregelen worden genomen om migratie in te perken, en vooral te controleren. Waar zijn eigen coalitiegenoten en het kabinet vooral veel nadruk leggen op maatregelen om minder asielzoekers naar Nederland te laten komen, wijst Omtzigt naar andere migratiestromen, met name arbeidsmigratie. Dat is eveneens een belangrijk thema voor GroenLinks-PvdA. Partijleider Frans Timmermans zal zelf het woord voeren tijdens het debat, en wijzen op de noodzaak om het aantal arbeidsmigranten in Nederland te verminderen.

De sociaaldemocraat wil verder dat álle aanbevelingen uit het rapport van Van Zwol worden overgenomen. Hij vreest dat het kabinet gaat ‘shoppen’ uit het vierhonderd pagina’s tellende rapport en sommige aanbevelingen achterwege laat.

Het rapport, en in zijn algemeenheid het debat over bevolkingsgroei, gaat namelijk over meer dan alleen migratie. Ook de gevolgen van de vergrijzende samenleving spelen hierbij een rol, evenals de verdeling van de schaarse ruimte in Nederland.