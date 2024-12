Van Lienden en zijn compagnons Camille van Gestel en Bernd Damme sloten aan het begin van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 een overeenkomst met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de levering van veertig miljoen mondkapjes uit China. Van Lienden had vooraf publiekelijk aangegeven zonder winstoogmerk te werken. Achteraf bleek dat ze de bestelling uitvoerden namens hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) in plaats van hun stichting.

De Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) wil net als de Staat ook geld terug van de drie ex-bestuurders. De stichting verwijt ze onbehoorlijk bestuur. De mondkapjesstichting wordt in de zaak gesteund door medewerkers die op vrijwillige basis werkzaamheden hebben verricht.

De eerste zittingsdag was in april. Toen kwamen de Nederlandse staat en de stichting aan het woord, evenals Damme en Van Gestel. Omdat er beslag was gelegd op al zijn bezittingen, zat Van Lienden echter zonder advocaat en kwam hij vorige keer niet inhoudelijk aan bod. Kort daarna won hij een kort geding tegen de stichting, waardoor er geld vrijkwam voor zijn rechtsbijstand. Inmiddels heeft Van Lienden dus wel een advocatenkantoor aan zijn zijde. Op deze tweede zittingsdag laat de rechtbank alle partijen opnieuw aan het woord over de kwestie, inclusief de nieuwe advocaten van Van Lienden.

Deze civiele zaak staat los van de strafzaak over de omstreden mondkapjesdeal. Het Openbaar Ministerie vervolgt de drie ex-bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen. Die zaak begint op 19 december in de rechtbank in Rotterdam.