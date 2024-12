Carlson zei in een buiten het Kremlin opgenomen video dat hij Lavrov onder meer zal vragen of de Verenigde Staten en Rusland afstevenen op een potentieel nucleair conflict. Ook hoopt hij van Lavrov te horen of Moskou denkt dat de Amerikaanse president-elect Donald Trump de oorlog in Oekraïne zal beëindigen.

Carlson, een uitgesproken aanhanger van Trump, interviewde in februari de Russische president Vladimir Poetin in Moskou. Het was Poetins eerste interview met een Amerikaanse journalist sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022.

Commentatoren in de Amerikaanse media hadden veel kritiek op Carlsons aanpak van het interview met Poetin. Zo werd gezegd dat Carlson de Russische leider de inhoud van het gesprek liet bepalen. Ook zou Carlson hem niet genoeg onder druk hebben gezet over vermeende Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.