Twee van die mensen zeiden dat ze tijdens Hegseths tijd als co-host van het programma Fox & Friends Weekend, dat in 2017 begon, meer dan een dozijn keer alcohol bij hem roken voordat hij in beeld kwam. Diezelfde twee mensen, plus nog een collega, zeiden dat hij tijdens zijn tijd daar op televisie verscheen nadat ze hem hadden horen praten over een kater, toen hij zich aan het voorbereiden was of op de set stond.

De vooraanstaande Republikeinse senator Lindsey Graham noemde de beschuldigingen tegen Hegseth in een interview met CBS News „verontrustend” en „moeilijk te verdedigen”. Hegseths nominatie moet nog worden bekrachtigd in de Senaat.

Dinsdag werd bekend dat Trump de miljardair Stephen Feinberg een hoge functie heeft aangeboden op het ministerie van Defensie, meldde de krant The Washington Post. Een woordvoerder van de investeerder wilde niet zeggen of hij het aanbod heeft geaccepteerd.