Opstandelingen zijn bezig met een offensief en kregen onlangs al Aleppo in handen, de tweede stad van het land. Het Syrische staatspersbureau meldt dat het regime aanzienlijke versterkingen naar Hama heeft gestuurd om de opmars van de rebellen te stuiten.

Het in Engeland gevestigde Observatorium, dat beschikt over eigen bronnen, meldt dat veel mensen ontheemd raken door de gevechten bij de stad. Op beelden is te zien dat mensen vluchten uit de plaats Suran, tussen Aleppo en Hama. Inwoners nemen zoveel mogelijk bezittingen mee in hun voertuigen.

De Syrische legertop meldt ondertussen dat het aanvallen uitvoert op „terreurorganisaties” en dat Rusland voor luchtsteun zorgt. Rusland geldt als een belangrijke bondgenoot van leider Assad en heeft al eerder militair ingegrepen om zijn regime te beschermen.

De Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties beschuldigde de Oekraïense inlichtingendiensten ervan de rebellen te steunen. Diplomaat Vasili Nebenzja zei bij de VN-Veiligheidsraad dat duidelijk is dat wapens worden geleverd.

Strijders van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) verbergen niet eens dat ze steun krijgen van Oekraïne, beweerde Nebenzja. „Ze pronken er zelfs mee.”