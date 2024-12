Organist Dick Sanderman verbaasd over vermelding op nieuwe streamingdienst Sevenfy

Sanderman trok dinsdag in een bericht op Facebook aan de bel. „Mijn naam wordt genoemd als een van de mensen die naar Sevenfy overstappen, maar ik weet van niks”, schrijft hij daar.

Sandermans naam en foto stonden in een collage op de openingspagina van Sevenfy, het nieuwe platform dat artiesten en uitgevers een alternatief wil bieden voor het reformatorische Familystream en waarvan een testvariant sinds maandag online staat. Ook van tientallen andere musici uit reformatorische en evangelische kring zijn de foto’s en namen zichtbaar, onder het kopje ”Artiesten die je raken”.

Sanderman kwam zijn naam tegen in een artikel van het Reformatorisch Dagblad over Sevenfy. Hij kende het nieuwe initiatief niet en zei dinsdagavond desgevraagd dat hij nooit contact met de mensen achter het platform heeft gehad.

Gesommeerd

„Ik heb ze vanmiddag per e-mail gesommeerd mijn naam en foto ogenblikkelijk te verwijderen”, aldus de organist. Dat laatste was dinsdag halverwege de avond nog niet gebeurd.

De Rijssense organist is verontwaardigd over het feit dat zijn naam is gebruikt. „Ik vind het niet sympathiek om je te profileren als organisatie die het beter gaat doen dan Familystream en dan vervolgens mensen op te voeren die zouden gaan overstappen, terwijl die daar niet in gekend zijn.”

Volgens Sanderman is ook de naam van Ab Weegenaar ten onrechte door Sevenfy vermeld. Weegenaar was dinsdagavond niet voor een reactie bereikbaar.

Sanderman onderin in beeld op de openingspagina van Sevenfy. beeld RD

Uitgever

Woordvoerder Christiaan van Bruchem van Sevenfy had Sandermans mail halverwege de avond nog niet gezien. Hij verwees naar de uitgever die Sandermans muziek voor de testfase heeft aangeleverd. Wie dat is, wilde hij niet zeggen.

„Wij werken samen met labels en individuele artiesten. Die leveren ons de muziek aan en ook de informatie over de artiesten. De opname moet aantoonbaar eigendom van het label zijn, maar als de hoofdartiest niet akkoord gaat, gaan wij die niet online zetten. Dat staat in onze voorwaarden”, aldus Van Bruchem.

Hij zei dat hij de betrokken uitgever zou aanspreken en de namen en foto’s van Sanderman en Weegenaar zou laten verwijderen. Later op de avond bleek dat te zijn gebeurd.

Sanderman ontdekte intussen hoe zijn muziek bij Sevenfy terecht is gekomen. Die is volgens hem aangeleverd door de Stichting Promotie Orgel Projecten. „Voor die stichting heb ik weleens wat opgenomen. Dat wil nog steeds niet zeggen dat ik zelf opnamen op Sevenfy plaats.”

Sevenfy-woordvoerder Van Bruchem liet in een nadere toelichting weten dat de uitgever, in dit geval de genoemde stichting, als eigenaar van de opname juridisch het recht heeft de betreffende muziek van Sanderman bij Sevenfy aan te bieden. „Wij mogen die muziek streamen. Daarom was de vermelding van de naam en de foto van de betrokken artiest niet onterecht.”