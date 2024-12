Het nieuwe platform is sinds maandag in een testfase op internet te vinden en gaat in het eerste kwartaal van 2025 officieel live. Sevenfy gaat muziek- en videoproducties online zetten van tientallen musici uit reformatorische en evangelische kring.

Dat gebeurt onder het motto ”Met oog voor de makers”. Sevenfy biedt volgens de website „een nieuw beloningsmodel”, zodat „artiesten voorzien worden van de middelen die ze nodig hebben om muziek te maken tot glorie van God”.

Initiatiefnemers van Sevenfy zijn musicus Joost van Belzen en diens zakenpartner Christiaan van Bruchem –met wie hij een adviesbureau runt– en pianist en organist Arjan Huizer. De laatste maakte eind maart bekend dat hij zijn muziek van Familystream had verwijderd.

Toegankelijk

Volgens Huizer dwingt Familystream artiesten om hun muziek exclusief via dit platform aan te bieden. Hij kon zijn nummers daardoor niet aanbieden via grote internationale platforms als Spotify, Apple Music, YouTube Music, en de Canadese streamingdienst Whillo. „Het is voor mij van essentieel belang dat mijn muziek voor iedereen toegankelijk blijft, ongeacht het platform dat zij verkiezen te gebruiken”, aldus Huizer destijds.

Nu Sevenfy naar buiten treedt, laat Huizer desgevraagd weten dat hij die mening nog steeds is toegedaan. Sevenfy biedt hem die ruimte, zegt hij.

Daar komt bij dat Sevenfy artiesten beter beloont, zegt organist Marco den Toom, die zijn orgelmuziek ook op het nieuwe platform gaat aanbieden. Den Toom uitte eerder dit jaar in het Reformatorisch Dagblad kritiek op het streamen op Familystream van oudere cd’s met zijn muziek door uitgevers als STH Records. Volgens Den Toom heeft hij daarvoor vrijwel nooit een vergoeding ontvangen.

„Ik ben heel blij met Sevenfy. We kunnen straks per album afspraken maken over de verdeling van de inkomsten uit streaming. Ik heb er vertrouwen in dat dit voor mij een goed verdienmodel oplevert”, zegt Den Toom.

Organist en dirigent Gerwin van der Plaats is eveneens tevreden. Zijn oudere muziek is volgens hem door uitgever STH in het verleden „zonder overleg met mij” op Familystream gezet, waarvoor hij geen vergoeding kreeg. Die muziek blijft op dat platform beschikbaar, maar „voor nieuwe producties verwijs ik mijn luisteraars straks naar Sevenfy. Daar gaan ook mijn koren naartoe.”

Abonneeprijs

Potentiële abonnees op Sevenfy kunnen zich sinds maandag aanmelden als zogeheten bètatester voor de verdere ontwikkeling van het platform. Zij krijgen dan met voorrang toegang tot muziek die nu al klaar staat, zegt mede-initiatiefnemer Van Bruchem. Wat straks de abonneeprijs wordt, kan hij nog niet zeggen. „Dat wordt duidelijk na het afronden van de ontwikkelingsfase.”

Onder de tientallen artiesten die hun producties op Sevenfy gaan plaatsen zijn Arjan en Edith Post, Sela, Jaap Kramer, Dick Sanderman, Ab Wegenaar, Aart de Kort, Elly en Rikkert, Gerald Troost, Martin Zonnenberg, Arjan Breukhoven, het Groot Koor Jubilate Deo en The Psalm Project.

Daaruit blijkt al dat het aanbod breder is dan dat van Familystream, dat zich specifiek richt op muziek uit reformatorische kring. Volgens Huizer is het de bedoeling dat abonnees straks kunnen voorsorteren op de muziek die ze willen beluisteren.

Oprichter Frans Visser van Familystream, dat dit jaar tien jaar bestaat, vindt het „prima” dat zijn platform concurrentie krijgt. „Kom maar op! Wij hebben met Familystream best wat opgebouwd, qua techniek en qua bekendheid. En ook qua vertrouwen, wat je nodig hebt voor samenwerking met uitgevers en artiesten. Dat moet een nieuwkomer nog maar zien klaar te maken.”

Volgens Visser zijn „verreweg de meeste artiesten” tevreden over streaming via zijn platform. „Misschien 5 à 10 procent is dat niet. Maar streaming is als verdienmodel nu eenmaal niet de vervanger van de vroegere cd-verkoop. Toen kreeg je je kosten aan de voorkant vergoed, nu achteraf en over een langere periode uitgesmeerd. We zitten in een transitie en dat schuurt aan alle kanten.”