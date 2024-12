Yoon Suk-yeol (1960) is sinds 10 mei 2022 president van Zuid-Korea. Dit nadat hij de verkiezingen met het kleinst mogelijke verschil won. Hij is lid van de conservatieve People Power Party (PPP). Yoon, die rechten studeerde, was tot 2021 openbaar aanklager. In die hoedanigheid maakte hij naam door hard op te treden tegen corruptie. Zo leidde hij zaken tegen de voormalige presidenten Park Geun-hye (2013-2017) en Lee Myung-bak (2008-2013). Park en Lee werden allebei tot lange celstraffen veroordeeld, maar kwamen na een presidentieel pardon vrij.

De ambtsperiode van Yoon kenmerkte zich door moeilijkheden. Na zijn aantreden leidde hij een minderheidsregering. Bij de parlementsverkiezingen in april dit jaar verloor zijn partij de verkiezingen van de Democratische Partij (DP). Die haalde 175 van de 300 zetels, terwijl PPP genoegen moest nemen met 108 zetels. Daardoor is het erg lastig om zijn plannen uit te voeren.

Schandalen rond zijn vrouw, Kim Keon Hee, deden de populariteitscijfers van Yoon geen goed. Zo doken eind vorig jaar beelden op van Kim die in ruil voor een ontmoeting met een predikant een dure handtas had gekregen. Ook zou ze gesjoemeld hebben met aandelen. Yoon verontschuldigde zich vorige maand voor de missers van zijn vrouw. Eerder was Kim in opspraak wegens plagiaat in haar proefschrift. Hiervoor trok ze zelf het boetekleed aan.

De president maakte zich ook impopulair omdat hij zich hard opstelt tegenover tegenstanders. Zo zette hij het staatsapparaat in om journalisten aan te pakken die het verspreiden van „nepnieuws” werd verweten. Een harde koers vaart Yoon ook jegens Noord-Korea.

Dat Yoon tot president werd verkozen was mede te danken aan protestanten, die massaal op hem stemden. Een handige zet was dat hij in verkiezingstijd langsging bij een megakerk. Tijdens een geïmproviseerd handopleggingsgebed werd de hoop uitgesproken dat Yoon met de protestanten zou samenwerken om het land te transformeren. Wat christenen Yoon niet in dank afnamen, is dat hij soms sjamanen, waarzeggers en alternatieve genezers raadpleegt.

Met het uitroepen van een noodtoestand heeft Yoon waarschijnlijk zijn hand overspeeld. Omdat hij het parlement en zijn partij niet achter zich heeft staan, lijken zijn dagen als president geteld.